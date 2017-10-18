Öv beni Pelin

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Romantik komedi 'Damat Takımı' önceki akşam Kanyon AVM'deki galayla görücüye çıktı. Ünlü akınına uğrayan davette başrol oyuncuları Pelin Akil'le eşi Anıl Altan şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Akil, kaybettiği bir iddia sonucu objektifler önünde "Anıl çok yakışıklı" diyerek galaya renk kattı.
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