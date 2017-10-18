 ;
Yol Durumu
  1. Taş değil KAYA attı
  2. Eltilerin piştisi

İştah açan sergi

İştah açan sergi
Kariyerini 5 yıldır profesyonel yemek fotoğrafçısı olarak sürdüren eski gazeteci İlkay Öztürk, ilk kişisel sergisini Moda İstasyon'da açtı. Yemek fotoğrafçılığıyla olan hikayesi 12 yıl öncesine dayanan Öztürk'ün 'Lezzetin Renkleri' adlı sergisi sanatseverlerin iştahını kabarttı.

"Benim işim yemeklere hikaye katmak" diyen Öztürk, ekledi: "Benim için fotoğraf; heyecan, tutku ve adrenalin demek. Yemekleri bilindik pozların dışına çıkarıyorum. Bazen hüzünlü, bazen coşkulu, bazen de mutlu oluyorlar." 'ün sergisi, 22 Ekim'e kadar ziyaret edilebilir.
Etiketler:
  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar