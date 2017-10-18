İştah açan sergi

Kariyerini 5 yıldır profesyonelyemek fotoğrafçısı olarak sürdüreneski gazeteci İlkay Öztürk, ilk kişiselsergisini Moda İstasyon'da açtı.Yemek fotoğrafçılığıyla olan hikayesi12 yıl öncesine dayanan Öztürk'ün'Lezzetin Renkleri' adlı sergisisanatseverlerin iştahını kabarttı.
"Benim işim yemeklere hikayekatmak" diyen Öztürk, ekledi: "Benimiçin fotoğraf; heyecan, tutku veadrenalin demek. Yemekleri bilindikpozların dışına çıkarıyorum. Bazenhüzünlü, bazen coşkulu, bazen de mutluoluyorlar." İlkay Öztürk'ün sergisi,22 Ekim'e kadar ziyaret edilebilir.
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