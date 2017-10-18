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Helal sana Barış

Helal sana Barış
Hem oyunculuktaki başarısı hem de yakışıklılığıyla çok sevilen Barış Arduç, yardımseverliğiyle de takdir topladı. İhtiyacı olanlara gizlice yardım eli uzatan ünlü oyuncunun bir öğrencinin tüm okul masraflarını üstlendiği ortaya çıktı. Bu da oyuncu Tuba Ünsal'ın paylaşımıyla öğrenildi. Ünsal, kırmızı ışıkta karşılaştığı kadının "Barış Arduç'tan Allah razı olsun" sözlerini videoya çekip paylaştı.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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