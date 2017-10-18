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Ebru yine mağdur

, instagram’da photoshop’u sevdi. Şallı, önceki gün paylaştığı bu karede 1 metre 67 santimlik boyunu 1 metre 90 santimetreye çıkardı!

Ebru yine mağdur
Sosyal medya paylaşımlarında bacaklarını uzatmak için photoshop'a başvuran Ebru Şallı, yine kaş yapayım derken göz çıkardı. Daha önce photoshop yaparken kapıları yamultan Şallı, önceki günkü paylaşımında ise 1 metre 67 santimlik boyunu 1 metre 90 santime çıkardı.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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