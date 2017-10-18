 ;
Yol Durumu
  1. Eltilerin piştisi
  2. Helal sana Barış

Cezasını ödeyecek

’in kendisini servet peşinde olmakla suçlayan eşi ’a siniri geçmiyor. Eski manken, önceki gün İbo’ya ‘Yıllarca ailesini kandırmış. Yaptığı yanlışın cezasını çekecek’ diye seslendi!

Cezasını ödeyecek
İhanet nedeniyle eşi İbrahim Kutluay'a boşanma davası açan Demet Şener'in eski basketbolcuyla söz düellosunda ikinci raunt! Aralarında çekişmeli bir boşanma davası olan ikiliden Kutluay, kendisinden yüklü tazminat talep eden Şener'e 'servet avcısı' imasında bulunmuştu.

'8 MİLYON TL İSTİYORUM'
Şener de Kutluay'ı yüzsüzlükle suçladı. Ancak ünlü sunucunun öfkesi bununla dinmedi. Önceki gün Bebek'te objektiflere takılan eski manken eşini bombalamayı sürdürdü. Kendisini 'sebepsiz zenginleşmeye çalışmak' ile suçlayan Kutluay için "Ben ona 16 yılımı ve 2 güzel çocuk verdim. 4 milyon maddi ve 4 milyon manevi tazminat istedik. Bu, gayet makul bir rakam" dedi. Kutluay'ın avukatıyla yaptığı açıklamaya sinirlenen Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

'GEÇMİŞ OLSUN ARTIK!'
"İnsan şapkasını önüne alır ve 'Ben bu aileyi nasıl bu hale getirdim?' diye düşünür. Benim dünyadan haberim yokmuş. Çocuklarını düşünen yıllarca karısını, çocuklarını kandırmazdı. Çocuklarımla onsuz gayet iyiyim." Barışmanın imkansız olduğunu da dile getiren Şener, "Geçmiş olsun artık. Türk adaletine güveniyorum. Benim alnım ak. Yaptığım hiçbir yanlış yok. O, yanlışlarının cezasını ödeyecek" dedi.



DEMET MEYDAN OKUDU
Şener'in avukatı, "'dan mağdur olan müvekkilimi gerçekleri görmezden gelerek suçlamaktan vazgeçmesini diliyoruz" açıklaması yaptı.

Aydın HAMZA

Etiketler: ,
  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar