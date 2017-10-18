Cezasını ödeyecek

Demet Şener’in kendisini servet peşinde olmakla suçlayan eşi İbrahim Kutluay’a siniri geçmiyor. Eski manken, önceki gün İbo’ya ‘Yıllarca ailesini kandırmış. Yaptığı yanlışın cezasını çekecek’ diye seslendi!
İhanet nedeniyle eşi İbrahimKutluay'a boşanma davasıaçan Demet Şener'in eskibasketbolcuyla söz düellosundaikinci raunt! Aralarında çekişmelibir boşanma davası olan ikilidenKutluay, kendisinden yüklü tazminattalep eden Şener'e 'servet avcısı'imasında bulunmuştu.
'8 MİLYON TL İSTİYORUM'
Şener de Kutluay'ı yüzsüzlüklesuçladı. Ancak ünlü sunucununöfkesi bununla dinmedi. Önceki günBebek'te objektiflere takılan eskimanken eşini bombalamayı sürdürdü.Kendisini 'sebepsiz zenginleşmeyeçalışmak' ile suçlayan Kutluay için"Ben ona 16 yılımı ve 2 güzelçocuk verdim. 4 milyon maddi ve4 milyon manevi tazminat istedik.Bu, gayet makul bir rakam"dedi. Kutluay'ın avukatıyla yaptığıaçıklamaya sinirlenen Şener, sözlerinişöyle sürdürdü:
'GEÇMİŞ OLSUN ARTIK!' "İnsan şapkasını önüne alırve 'Ben bu aileyi nasıl bu halegetirdim?' diye düşünür.Benim dünyadanhaberim yokmuş.Çocuklarını düşünenyıllarca karısını, çocuklarınıkandırmazdı. Çocuklarımlaonsuz gayet iyiyim." Barışmanınimkansız olduğunu da dile getirenŞener, "Geçmiş olsun artık. Türkadaletine güveniyorum. Benimalnım ak. Yaptığım hiçbir yanlışyok. O, yanlışlarının cezasınıödeyecek" dedi.
DEMET MEYDAN OKUDU
Şener'in avukatı, "İbrahim Kutluay'dan mağdur olan müvekkilimi gerçekleri görmezden gelerek suçlamaktan vazgeçmesini diliyoruz" açıklaması yaptı.
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