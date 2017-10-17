Sultan 'Mesut'

Pahalı jestleriyle Amine Gülşe’yi şımartan Mesut Özil’i bu kez aşkı mest etti. Gülşe, önceki gün 29 yaşına giren Özil’e 30 bin TL’lik el yapımı kehribar bir tesbih aldı. Güzel oyuncu, Osmanlı aşığı nişanlısına ‘Gönlümün sultanısın’ mesajı verdi...
ARSENAL'İNyıldızı MesutÖzil'e nişanlısı AmineGülşe'den doğum gününeözel jest… Önceki gün 29 yaşına girenfutbolcu için aşkı, sürpriz bir kutlamaorganize etti. Özil'in Londra'daki 150milyon TL'lik lüks malikanesindegerçekleştirilen kutlamaya futbolcununailesi de katıldı. Nişanlısına alacağıdoğum günü hediyesi için uzunsüre araştırma yapan güzel oyuncu,hediyesiyle aşkının ayağını yerden kesti.
İSKENDER USTA YAPIMI... Amine Gülşe; 8 yatak odası, yüzmehavuzu, güzellik salonu,hamam ve sinema salonununbulunduğu malikaneyiOsmanlı eserleriyledonatan ünlü futbolcuyakoleksiyonu için yaklaşık30 bin TL değerinde elyapımı kehribar bir tesbihhediye etti. Türkiye'dengetirdiği eserleri evininbaşköşesinde muhafazaeden Mesut Özil, İskenderUsta yapımı kesmemodel Osmanlı kehribartesbihini çok beğendi.Nişanlısının koleksiyonuiçin nadide bir parça terciheden 2014 Türkiye Güzeli, bu düşünceliarmağanıyla sadece Özil'i değil ailesini dekendine hayran bıraktı. Oğlunun doğumgünü için Almanya'dan İngiltere'ye gidenGülizar Özil'in dostlarına "Böylesinegüzel, düşünceli ve saygılı bir kızıngelinim olmasından çok mutluyum"dediği öğrenildi. İkilinin aşkı, AmineGülşe'nin Almanya'daki bir akrabasınıngüzel oyuncunun fotoğraflarını anneÖzil'e göstermesiyle başlamıştı. Birbahaneyle İsveç'ten Almanya'ya getirttiğiGülşe'yi oğlu Mesut Özil'le buluşturanGülizar Hanım da düğün için ünlü çiftgibi gün sayıyor…
ARSENAL TARAFTARI TEPKİLİ
Arsenal'in Watford karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyet sonrası taraftar Özil'i topa tuttu. Maçtaki performansından dolayı eleştirilen Özil'in doğum gününü Arsenal'in resmi Twitter sayfasından kutlanması da tepkilerin artmasına neden oldu.
KALBİNE OSMANLI DOKUNUŞU
Güzel oyuncu, Osmanlı eserlerine ilgisi olan Özil'e 30 bin TL'lik özel yapım tesbih hediye ederek nişanlısına "Sen benim gönlümün sultanısın" dedi.
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