 ;
Yol Durumu
  1. Can’dan tasarım
  2. İştah açan sergi

Sultan 'Mesut'

Pahalı jestleriyle ’yi şımartan ’i bu kez aşkı mest etti. Gülşe, önceki gün 29 yaşına giren Özil’e 30 bin TL’lik el yapımı kehribar bir tesbih aldı. Güzel oyuncu, Osmanlı aşığı nişanlısına ‘Gönlümün sultanısın’ mesajı verdi...

Sultan Mesut
ARSENAL'İN yıldızı Mesut Özil'e nişanlısı Amine Gülşe'den doğum gününe özel jest… Önceki gün 29 yaşına giren futbolcu için aşkı, sürpriz bir kutlama organize etti. Özil'in Londra'daki 150 milyon TL'lik lüks malikanesinde gerçekleştirilen kutlamaya futbolcunun ailesi de katıldı. Nişanlısına alacağı doğum günü hediyesi için uzun süre araştırma yapan güzel oyuncu, hediyesiyle aşkının ayağını yerden kesti.

İSKENDER USTA YAPIMI...
; 8 yatak odası, yüzme havuzu, güzellik salonu, hamam ve sinema salonunun bulunduğu malikaneyi Osmanlı eserleriyle donatan ünlü futbolcuya koleksiyonu için yaklaşık 30 bin TL değerinde el yapımı kehribar bir tesbih hediye etti. Türkiye'den getirdiği eserleri evinin başköşesinde muhafaza eden , İskender Usta yapımı kesme model Osmanlı kehribar tesbihini çok beğendi. Nişanlısının koleksiyonu için nadide bir parça tercih eden 2014 Türkiye Güzeli, bu düşünceli armağanıyla sadece Özil'i değil ailesini de kendine hayran bıraktı. Oğlunun doğum günü için Almanya'dan İngiltere'ye giden Gülizar Özil'in dostlarına "Böylesine güzel, düşünceli ve saygılı bir kızın gelinim olmasından çok mutluyum" dediği öğrenildi. İkilinin aşkı, Amine Gülşe'nin Almanya'daki bir akrabasının güzel oyuncunun fotoğraflarını anne Özil'e göstermesiyle başlamıştı. Bir bahaneyle İsveç'ten Almanya'ya getirttiği Gülşe'yi oğlu Mesut Özil'le buluşturan Gülizar Hanım da düğün için ünlü çift gibi gün sayıyor…



ARSENAL TARAFTARI TEPKİLİ
Arsenal'in Watford karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyet sonrası taraftar Özil'i topa tuttu. Maçtaki performansından dolayı eleştirilen Özil'in doğum gününü Arsenal'in resmi Twitter sayfasından kutlanması da tepkilerin artmasına neden oldu.

KALBİNE OSMANLI DOKUNUŞU
Güzel oyuncu, Osmanlı eserlerine ilgisi olan Özil'e 30 bin TL'lik özel yapım tesbih hediye ederek nişanlısına "Sen benim gönlümün sultanısın" dedi.


Özil'in lüks malikanesinin her köşesinde birbirinden değerli Osmanlı eserleri bulunuyor.

Takvim MAGAZİN/ÖZEL

Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar