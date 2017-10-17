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Can’dan tasarım

Can’dan tasarım
Sevilen şarkıcı Can Bonomo, sahnedeki başarısını tasarım dünyasına da taşıdı. Ünlü şarkıcı, Koton markasının erkek koleksiyonu için iddialı tasarımlara imza attı. Tasarımlarında kendi tarzını da yansıtan sanatçı, özgür erkeklere günlük giyimde alternatifler sunan koleksiyonunun çekimleri için de önceki gün objektif karşısına geçti. , kendi tasarımları için modellik yaptı.
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