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Örnek çift

Örnek çift
Önceki akşam dünyaevine giren Hande Soral'la İsmail Demirci'den örnek davranış… İstanbul Kemer Country'deki düğün töreniyle hayatlarını birleştiren ikili, mutluluklarına lösemili minikleri de ortak etti.

Ünlü çift, nikah şekeri yerine LÖSEV'e davetliler için bağışta bulundu. Oyuncu çift, bu davranışlarıyla gönülleri bir kez daha fethetti.


2 buçuk yıllık aşklarını nikah masasına taşıyan ikili, düğünlerinde lösemili minikleri de unutmadı.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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