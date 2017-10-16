Örnek çift

Önceki akşam dünyaevine giren Hande Soral'laİsmail Demirci'den örnek davranış… İstanbul KemerCountry'deki düğün töreniyle hayatlarını birleştiren ikili, mutluluklarına lösemili minikleri de ortak etti.
Ünlü çift, nikah şekeri yerine LÖSEV'e davetliler için bağışta bulundu. Oyuncu çift, bu davranışlarıyla gönülleri bir kez daha fethetti.
2 buçuk yıllık aşklarınınikah masasına taşıyanikili, düğünlerinde lösemiliminikleri de unutmadı.
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