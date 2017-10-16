Milano kaçamağı

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İşadamı Uğur Akkuş'la yaşadığı yasak aşkla tepki çeken Ebru Şallı, hafta sonunu fırsat bilip soluğu İtalya'da aldı. Milano'dan paylaşım yapan sunucunun, bu tatili akıllara "Ebru, İtalya'ya kiminle gitti?" sorusunu getirdi. Boşanana kadar Akkuş'la görüntülenmeme kararı alan Şallı'nın Milano'ya işadamıyla gittiği öne sürüldü…
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Gazete
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