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Gülben suskunluğu

Gülben suskunluğu
Mustafa Erdoğan, Artukbey Kahve sponsorluğunda gerçekleştirilen Mardin'deki gösterisi öncesinde ata bindi. Mardin'e hayran kalan Erdoğan, tarihi mekanları gezdi. Sanatçı, eski eşi Gülben Ergen'le ilgili sorular karşısında ise konuşmak istemedi.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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