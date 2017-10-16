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Dilini yuttu

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, çok farklı bir rolle beyazperdede olacak. İranlı yönetmen Bayram Fazlı'nın 'Yedullah'ın Güzel Cini' sinema filminde oynayacak olan Yeşilçay, çekimler için bu hafta İran'a gidiyor.

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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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