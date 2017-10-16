Dilini yuttu

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, çok farklı bir rolle beyazperdede olacak. İranlı yönetmen Bayram Fazlı'nın 'Yedullah'ın Güzel Cini' sinema filminde oynayacak olan Yeşilçay, çekimler için bu hafta İran'a gidiyor.
Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, çok farklı bir rolle beyazperdede olacak. İranlı yönetmen Bayram Fazlı'nın 'Yedullah'ın Güzel Cini' sinema filminde oynayacak olan Yeşilçay, çekimler için bu hafta İran'a gidiyor.
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