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Tedbirli Kenan

Yaz başında Açıkhava’da verdiği konserde sahne boşluğuna düşen , bu kez tedbiri elden bırakmadı. Sevilen popçu boşlukları mazgalla kapattırdı

Tedbirli Kenan
Ünlü popçu Kenan Doğulu, önceki akşam Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleştirilen 'ZUBİZU Harbiye Açıkhava Konserleri' kapsamında sahne aldı. 3 saat boyunca söylediği şarkılarla muhteşem bir geceye imza atan şarkıcı, geçtiğimiz yaz yaşadığı talihsiz olay yüzünden tedbiri elden bırakmadı. Popçu, sahnedeki boşlukları mazgalla kapattırdı.



Daha önce sahnedeki boşluğa düşerek yürekleri ağza getiren Kenan Doğulu, sahnede düşme korkusu olduğunu söyledi. Ayağı her kaydığında toparlanan şarkıcı "Yeniyorum seni travma, yeniyorum" diyerek de hayranlarını gülümsetti. Popçu, ikinci yarıda ise sahnesini Bedük, Baran Bayraktar ve Emir Taha ile paylaştı.


Doğulu, sahnedeki bu boşluğa düşüp herkesi korkutmuştu.

Doğan SAVAŞ
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