Tedbirli Kenan

Ünlü popçu Kenan Doğulu,önceki akşam Atlantis Yapımorganizasyonuyla gerçekleştirilen'ZUBİZU Harbiye AçıkhavaKonserleri' kapsamında sahne aldı.3 saat boyunca söylediği şarkılarlamuhteşem bir geceye imza atanşarkıcı, geçtiğimiz yaz yaşadığıtalihsiz olay yüzünden tedbiri eldenbırakmadı. Popçu, sahnedekiboşlukları mazgalla kapattırdı.
Daha önce sahnedeki boşluğadüşerek yürekleri ağza getirenKenan Doğulu, sahnede düşmekorkusu olduğunu söyledi. Ayağıher kaydığında toparlanan şarkıcı"Yeniyorum seni travma,yeniyorum" diyerek de hayranlarınıgülümsetti. Popçu, ikinci yarıdaise sahnesini Bedük, BaranBayraktar ve Emir Taha ilepaylaştı.
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