Park'tan' dışarı

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan,sorumsuzluğuyla ağızları açıkta bıraktı.Önceki gün 7 yaşındaki küçük oğluPars'la Bebek Parkı'na giden ünlü işadamı,elinden purosunu düşürmedi. Parka girer girmezpurosunu yakan Tan, oyun alanının hemenyanındaki banka oturdu. Güneşli havayı fırsatbilip oğluyla parka giden Tan'ın 'Çocuk oyunalanı içerisinde sigara içmeyiniz' tabelasınıgörmezden gelmesi tepki çekti.
VATANDAŞ TEPKİSİ KAÇIRTTI
Oyun oynayan oğlunu puro içerek izleyen Harun Tan'a çevredeki ebeveynlerden uyarı geldi. "Tabelayı görmediniz mi? Puronuzusöndürür müsünüz? Çocuklara kötü örnekteşkil ediyorsunuz" diyen vatandaşların ısrarı sürünce işadamı da oğlunu alıp elinde purosuyla parkı terk etmek zorunda kaldı. Bu olay akıllara geçtiğimiz yaz eski eşi SeçkinPiriler'den olan oğullarının yanında sigara içerken objektiflere yansıyan rockçı KaanTangöze'yi getirdi.
KÖTÜ ÖRNEK BABALAR
Oğullarının yanında sigara içen şarkıcı, bu da yetmezmiş gibi 10 yaşındaki oğlunuemniyet kemeri takmadan üstü açık aracınön koltuğuna oturtmuştu. Bodrum'un virajlı yollarında yaşanan Tangöze'nin bu sorumsuzluğundan birkaç ay sonra Harun Tan'ın da parkta puro içmesi "Hem oğullarına hem deçevreye örnek olması gereken bir işadamınabu sorumsuzluk yakışmadı" dedirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.