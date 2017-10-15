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Park'tan' dışarı

İşadamı , ’yla evliliğinden olan oğlu Pars’la Bebek Parkı’na gitti. Sigara içilmez tabelasını umursamayan işadamı, parkın ortasında oğlunun yanında puro içerek sınıfta kaldı.

Parktan dışarı
Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan, sorumsuzluğuyla ağızları açıkta bıraktı. Önceki gün 7 yaşındaki küçük oğlu Pars'la Bebek Parkı'na giden ünlü işadamı, elinden purosunu düşürmedi. Parka girer girmez purosunu yakan Tan, oyun alanının hemen yanındaki banka oturdu. Güneşli havayı fırsat bilip oğluyla parka giden Tan'ın 'Çocuk oyun alanı içerisinde sigara içmeyiniz' tabelasını görmezden gelmesi tepki çekti.

VATANDAŞ TEPKİSİ KAÇIRTTI
Oyun oynayan oğlunu puro içerek izleyen Harun Tan'a çevredeki ebeveynlerden uyarı geldi. "Tabelayı görmediniz mi? Puronuzu söndürür müsünüz? Çocuklara kötü örnek teşkil ediyorsunuz" diyen vatandaşların ısrarı sürünce işadamı da oğlunu alıp elinde purosuyla parkı terk etmek zorunda kaldı. Bu olay akıllara geçtiğimiz yaz eski eşi Seçkin Piriler'den olan oğullarının yanında sigara içerken objektiflere yansıyan rockçı Kaan Tangöze'yi getirdi.



KÖTÜ ÖRNEK BABALAR
Oğullarının yanında sigara içen şarkıcı, bu da yetmezmiş gibi 10 yaşındaki oğlunu emniyet kemeri takmadan üstü açık aracın ön koltuğuna oturtmuştu. Bodrum'un virajlı yollarında yaşanan Tangöze'nin bu sorumsuzluğundan birkaç ay sonra 'ın da parkta puro içmesi "Hem oğullarına hem de çevreye örnek olması gereken bir işadamına bu sorumsuzluk yakışmadı" dedirtti.

Aydın HAMZA
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