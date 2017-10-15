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Kuralsız Cansu

Kuralsız Cansu
Güzel oyuncu Cansu Dere, trafik kurallarını hiçe saymaya devam ediyor. Önceki gün Bebek'te aracıyla gezintiye çıkan Dere, otomobilini yasak yere park etti. Oyuncu, aracını "1. Derece Acil Ulaşım Yolu / Park Yapılmaz" levhasının hemen önüne bıraktı.


Dere, 'Park yasaktır' levhasını dikkate almadı.

Dere, birkaç saat sonra park yasağı olan yere bıraktığı aracıyla semtten ayrıldı. Yıllar önce de alkollü araç kullanarak ehliyetine 6 ay el konulan ünlü oyuncunun yasak yere park etmesi "Cansu'nun akıllanmaya niyeti yok" dedirtti.

Daha önce de alkollü direksiyon başına geçerek kuralları hiçe sayan ünlü oyuncu, yine sorumsuz davrandı.

Aydın HAMZA
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