Kuralsız Cansu

Güzel oyuncu Cansu Dere,trafik kurallarını hiçe saymaya devamediyor. Önceki gün Bebek'te aracıylagezintiye çıkan Dere, otomobiliniyasak yere park etti. Oyuncu, aracını"1. Derece Acil Ulaşım Yolu /Park Yapılmaz" levhasının hemenönüne bıraktı.
Dere, 'Parkyasaktır'levhasınıdikkatealmadı.
Dere, birkaç saat sonra parkyasağı olan yere bıraktığı aracıylasemtten ayrıldı. Yıllar önce dealkollü araç kullanarak ehliyetine6 ay el konulan ünlü oyuncununyasak yere park etmesi "Cansu'nunakıllanmaya niyeti yok" dedirtti.
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