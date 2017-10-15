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Kraliçe Işıl

Lüks yaşamını sürekli gözler önüne seren , doğum gününü gösterişli bir partiyle kutladı. Dostları Reçber’e kraliçe tacı da taktı...

Kraliçe Işıl
Gösteriş tutkunu Işıl Reçber'e yakın dostlarından kraliçelere layık doğum günü sürprizi… 40 yaşına giren eski Milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Hanım için arkadaşları önceki akşam Taksim'deki Rixos Pera'da parti verdi. Her detayı titizlikle düşünen Reçber'in yakınları, doğum günü konseptiyle de tasarımcıyı şımarttı.


Işıl Hanım ile eşi Rüştü Reçber, gecede böyle mutluluk pozu verdi.

Işıl Reçber'in bugün olan doğum gününü erken kutlayan dostları, gül yapraklarıyla süslü pastanın yanı sıra tasarımcı için bir de özel taç yaptırdı. Gece boyunca eşi ve dostlarıyla dans edip doyasıya eğlenen Reçber, Swarovski taşlarla süslü tacıyla da kraliçe edasında bol bol poz verdi.
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