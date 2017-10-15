Kraliçe Işıl

Gösteriş tutkunu Işıl Reçber'eyakın dostlarından kraliçelere layık doğumgünü sürprizi… 40 yaşına giren eski Millikaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Hanımiçin arkadaşları önceki akşam Taksim'dekiRixos Pera'da parti verdi. Her detayıtitizlikle düşünen Reçber'in yakınları, doğumgünü konseptiyle de tasarımcıyı şımarttı.
Işıl Hanım ile eşiRüştü Reçber,gecede böylemutluluk pozu verdi.
Işıl Reçber'in bugün olan doğum gününüerken kutlayan dostları, gül yapraklarıylasüslü pastanın yanı sıra tasarımcı için birde özel taç yaptırdı. Gece boyunca eşi vedostlarıyla dans edip doyasıya eğlenenReçber, Swarovski taşlarla süslü tacıyla dakraliçe edasında bol bol poz verdi.
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