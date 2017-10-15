Kansere savaş

Meme kanserine farkındalık yaratmak için Elemental Wellness Club'ın düzenlediği etkinliğe oyuncu Eda Özerkan da destek verdi. Özerkan, önceki gün etkinlikte meme kanseri farkındalık ayı için hazırlanmış tişörtü giyip Jesus Manuel eşliğinde pilates yaptı.