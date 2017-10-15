 ;
Yol Durumu
  1. Kayıp bulundu
  2. Kraliçe Işıl

Kansere savaş

Kansere savaş
Meme kanserine farkındalık yaratmak için Elemental Wellness Club'ın düzenlediği etkinliğe oyuncu Eda Özerkan da destek verdi. Özerkan, önceki gün etkinlikte meme kanseri farkındalık ayı için hazırlanmış tişörtü giyip Jesus Manuel eşliğinde pilates yaptı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar