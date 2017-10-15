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Jazz gecesi

Jazz gecesi
Sosyetik çift Hülya ile Cem Kalyoncu, önceki akşam Ortaköy Ruby'de düzenlenen Hemington markasının davetindeydi. 2017- 2018 Hemington Sonbahar-Kış koleksiyonunun da sergilendiği gecede ünlü çift, Selen Beytekin'in jazz performansıyla keyifli anlar yaşadı.
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