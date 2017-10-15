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evlendi

Ünlü oyuncu , büyük aşk yaşadığı İsmail Demirci’yle görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Hande Soral evlendi
Genç jenerasyonun ünlü oyuncularından Hande Soral ve İsmail Demirci, dün akşam evlendi. Kemer Country Orman Evi'nde gerçekleşen törende ikiliye, aileleri ve çok yakın dostlarından oluşan 150 kişilik bir davetli topluluğu eşlik etti. 2,5 yıl önce başlayan ilişkilerini taçlandıran çiftin şahinliklerini en yakın arkadaşları oyuncu Berkay Tulumbacı & Ozan Kalkan ve Ekin Türkmen & Ceylan Özen yaptı. Ozan Güneysu Orkestrası ise geceyi renklendirdi.

Doğan SAVAŞ
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