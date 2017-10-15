Hande Soral evlendi

Genç jenerasyonun ünlü oyuncularından Hande Soral ve İsmail Demirci, dün akşam evlendi. Kemer Country Orman Evi'nde gerçekleşen törende ikiliye, aileleri ve çok yakın dostlarından oluşan 150 kişilikbir davetli topluluğu eşlik etti. 2,5 yıl önce başlayan ilişkilerini taçlandıran çiftin şahinliklerini en yakın arkadaşları oyuncuBerkay Tulumbacı & OzanKalkan ve Ekin Türkmen& Ceylan Özen yaptı. Ozan Güneysu Orkestrası ise geceyi renklendirdi.
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