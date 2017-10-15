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Aşk yok tesellisi

Aşk yok tesellisi
Hacı Sabancı'dan ayrıldıktan sonra adı Arda Turan'la anılan Özge Ulusoy, dedikodulara üstü kapalı cevap verdi. Güzel manken, sosyal medyada sevgilisi olup olmadığını soran hayranlarının artması üzerine önceki gün "Eğer hâlâ yalnızsanız üzülmeyin. Allah sizi birilerinden koruyor demektir" mesajını paylaştı.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ayse Ayse

Sayin Özge Ulusoy. cok dusun su Arda ile iliskilerini eger varsa... Arda adam degil dir .. sadece parasi var okadar..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.10.2017 05:26
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