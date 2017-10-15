Ahmet style

Yer aldığı projeler için kılıktan kılığa giren Ahmet Kural, son filmi için de kural bozmadı. 'Ailecek Şaşkınız' filminin çekimlerini son hızla sürdüren oyuncu, önceki gün setten paylaşım yaptı. Saçları iyice uzayan Kural'ın bu paylaşımını aşkı Sıla beğense de takipçileri aynı fikirde değildi. Saçı sakalı birbirine giren oyuncuya "Bir an önce eski haline dön" mesajları geldi.

