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Top Elçin’in elinde

Top Elçin’in elinde
Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top, önceki akşam Anadolu Efes–Real Madrid Euroleague karşılaşmasında dördüncü kez sahaya çıktı. Her yıl farklı bir ünlü ismin desteklediği Pembe Top Sahada projesinin bu yılki gönüllü destekçisi ise başarılı oyuncu Elçin Sangu oldu. Güzel oyuncu, pembe topla müsabakanın hava atışını yaparken oldukça heyecanlandığını söyledi.
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  • 14 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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