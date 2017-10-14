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Prenses Eliz

Prenses Eliz
Hakan Sabancı ile önceki akşam Bebek'te yemek yiyen Eliz Sakuçoğlu, hayli keyifliydi. Mekan çıkışı güzel stil danışmanın başına çiçekçi çocuklar taç taktı.



"Seni prenses yapalım" diyen çocuğa 40 TL veren Sakuçoğlu, habercilere gülerek "Bilin bakalım kimin prensesiyim?" dedi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 14 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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