Paşa’nın hikayesi

Yolları bir kışlada kesişen bir bölük askerin dokunaklı hikayesini anlatan ve 20 Ekim'de vizyona girecek olan 'Bölük' filminde başrolleri Kaan Yıldırım ve Alina Boz rolleri paylaşıyor. Filmde sevgilisi Eylül'ün "Paşam" diye bahsettiği Erdal aşkından özür bile dileyemeden kendini önce askerde, sonra da askeriyede "Paşa'nın Postası" olarak buluyor!