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Müzik gecesi

Müzik gecesi
Kadıköy'e yeni bir tarz getiren Dorock XL, usta müzisyenlerin performanslarıyla her gün canlı müzik keyfi sunuyor. Model Grubu'nun vokalliğinden sonra solo kariyerine adım atan Fatma Turgut, bu akşam Dorock XL'da. , konserinde Model şarkılarının yanı sıra cover şarkılar da seslendirecek.
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  • 14 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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