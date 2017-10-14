Merve eridi!

Büyük bir aşkla 2015 yılının Ağustos ayında Murat Dalkılıç'la evlenen Merve Boluğur'un peri masalı, geçtiğimiz ay sona ermişti... Ünlü popçuyla tek celsede boşanan güzel oyuncu, ayrılığın ardından etrafınagülücükler saçıyordu. Ancak 30 yaşındaki Merve Boluğur'un önceki gün paylaştığı kareler, içinde kopan fırtınaları gözler önüne serdi.
TEMMUZ'DAN BERİ... Aşırı zayıf görüntüsüyle dikkat çeken güzel oyuncunun, boşanmaya karar verdiği Temmuz ayındanitibaren 8 kilo verdiği öğrenildi. Yakın dostları ve ailesinin bir an olsun yanından ayırmadığı Merve Boluğur, daha az uyku uyuyup daha az yemek yediği için 51 kilodan43 kiloya düştü.
'ENDİŞE ETMEYİN, İYİYİM'
Aşırı zayıf görüntüsünün ardından birçok arkadaşının sağlığından endişe ettiği güzel oyuncu, "Sağlığımda bir sorun yok.Zaten kilo vermeye elverişli birbünyem olduğu için üzüntüylebirlikte biraz kilo verdim" dedi. Yakında kilo almak için özel bir diyet programına başlamayı düşünen Merve Boluğur, sağlığı için özel bir hoca eşliğinde de düzenli spora ağırlık verecek.
8 KİLOBİRDEN VERDİ
Dalkılıç'tan boşanma kararı aldığı Temmuz ayından itibaren 8 kilo birden veren güzel oyuncunun, önceki gün paylaştığı iki farklı karede aşırı zayıf halleri ise dikkat çekti.
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