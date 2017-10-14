Kopya aşk!

YOKSA HALA UNUTAMADI MI?
Önceki akşam ise Alp Özcan cephesinden yeni bir haber geldi. Sosyetik işadamı, Bebek'te Hollandalı manken Stephanie van Arendonk'la birlikteydi. Alp Özcan'ın yeni sevgilisinin Meryem Uzerli'ye ikizi kadar benzemesi ise şaşkınlık yarattı. 34 yaşındaki Uzerli ile 28 yaşındaki Hollandalı modelin benzerliği ise "Alp Özcan, Meryem Uzerli'yi unutamamış olacak ki eski sevgilisinin ikizini bulmuş" esprileri yaptırdı.
Alman Uzerli ile Hollandalı manken Arendonk, sarı saçları ve masmavi gözleriyle sanki kardeş gibiler...
Genç işadamı ile Hollandalı sevgilisi, önceki akşam Bebek'teki bir mekanda sarmaş dolaştı...
Uzerli ile Özcan, aşklarına verdikleri ikinci şansta da başarılı olamadı.
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