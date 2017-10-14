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Kopya aşk!

’nin eski aşkı Alp Özcan, gönlünü manken Stephanie van Arendonk’a kaptırdı. Güzel oyuncu ile Hollandalı modelin birbirlerine ikiz kadar benzemesi ise “Bir Meryem gitti yeni bir Meryem geldi” dedirtti!

Kopya aşk!
Güzel oyuncu Meryem Uzerli ile yaşadığı aşkla adını duyuran Alp Özcan'ın hayatında "İkinci Meryem dönemi" başladı! 2016 yılında aşk yaşayan Uzerli ve Özcan, haklarında evlilik haberleri çıktığı sırada yollarını ayırdı. 5 ay sonra yeniden barışan ile Alp Özcan, ikinci denemede de başarılı olamadı. Sosyetik işadamıyla ayrıldıktan sonra "Doğru adamı bulamıyorum" diyen güzel oyuncunun adı son haftalarda Mısırlı oyuncu ve sunucu Bassel Alzaro ile anılıyordu.



YOKSA HALA UNUTAMADI MI?
Önceki akşam ise Alp Özcan cephesinden yeni bir haber geldi. Sosyetik işadamı, Bebek'te Hollandalı manken Stephanie van Arendonk'la birlikteydi. Alp Özcan'ın yeni sevgilisinin Meryem Uzerli'ye ikizi kadar benzemesi ise şaşkınlık yarattı. 34 yaşındaki Uzerli ile 28 yaşındaki Hollandalı modelin benzerliği ise "Alp Özcan, Meryem Uzerli'yi unutamamış olacak ki eski sevgilisinin ikizini bulmuş" esprileri yaptırdı.

Alman Uzerli ile Hollandalı manken Arendonk, sarı saçları ve masmavi gözleriyle sanki kardeş gibiler...



Genç işadamı ile Hollandalı sevgilisi, önceki akşam Bebek'teki bir mekanda sarmaş dolaştı...



Uzerli ile Özcan, aşklarına verdikleri ikinci şansta da başarılı olamadı.
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  • 14 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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