İbo’yu insanlar kaçırdı

Geçtiğimiz yıl sürpriz bir kararla İzmir'eyerleşen İbrahim Tatlıses, uzun bir aradansonra önceki gün İstanbul'da ortaya çıktı.Ünlü sanatçı, doğum yapan eski bir çalışanınıFulya'daki özel bir hastanede ziyaret etti.İbo, ayaküstü yeni projelerini de anlattı.
"Çok yakında İbo Show ve yeni albümolacak" diyen İbrahim Tatlıses, neden İzmir'eyerleştiğini ise şöyle açıkladı: "İstanbul'adeğil ama buradaki bazı insanlaraküstüm. Bir daha da İstanbul'a geridönmeyeceğim."
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