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İbo’yu insanlar kaçırdı

İbo’yu insanlar kaçırdı
Geçtiğimiz yıl sürpriz bir kararla İzmir'e yerleşen İbrahim Tatlıses, uzun bir aradan sonra önceki gün İstanbul'da ortaya çıktı. Ünlü sanatçı, doğum yapan eski bir çalışanını Fulya'daki özel bir hastanede ziyaret etti. İbo, ayaküstü yeni projelerini de anlattı.

"Çok yakında İbo Show ve yeni albüm olacak" diyen , neden İzmir'e yerleştiğini ise şöyle açıkladı: "İstanbul'a değil ama buradaki bazı insanlara küstüm. Bir daha da İstanbul'a geri dönmeyeceğim."

Halil ÇİLİNGİR
Etiketler:
  • 14 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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