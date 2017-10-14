Görüntü var ama ses yok!

Demet Şener'in eşi İbrahim Kutluay'la yasak aşk yaşadığını iddia ettiği Edvina Sponza, önceki gün İstinye'de alışveriş turundaydı. Neşeli halleriyle dikkat çeken sosyetik güzel, objektiflere poz verse de Şener'in kendisine açtığı 500 bin TL'lik 'ikinci kadın' davası için ise tek bir kelime dahi etmedi.