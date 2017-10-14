Cem de desteği

Dünyaca ünlü besteci Mozart'la aynı müzik kulağına sahip olan 19 yaşındaki otizmli Yunus Yazar için Cem Yılmaz, "Konservatuvar okumasına yetkililer de destek olursa burs vermek isterim" demişti.



İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na kabul edilen Yunus Yazar, şimdi de yeni piyanosuna kavuştu. Yılmaz, önceki gün Akmerkez'deki Doremusic mağazasından genç müzisyene Yamaha B-2 model piyano aldı.