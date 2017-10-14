Battaniye önlemi

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Gülşen, önceki gün evinin de bulunduğu Zorlu AVM'deydi. Başarılı sanatçı, iş toplantısından gelir gelmez Azur Benan'ın dadısı ile buluşup çocuğunu kucağına aldı. Gülşen, minik oğlunu üşümesin diye de battaniyeye sardı.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Gazete
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