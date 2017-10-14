30 dakikada 8 bin lira

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen en çok konuşulan isimler arasında yer alan Aleyna Tilki, önceki akşam alışveriş turuna çıktı. Genç şarkıcı, İstinyePark'taki mağazaları gezip yaklaşık 8 bin TL'lik alışveriş yaptı. Tilki'nin paketlerini yardımcısı taşımakta zorlandı.
Yarım saatlik alışveriş turunda lüks mağazalar yerine H&M gibi dahamütevazı markalardan alışveriş yapan Aleyna Tilki, tarzıyla da yine ilgi odağıydı. Genç şarkıcı, spor ayakkabılarının birininbağcığını siyah, diğerini pembe takarak kendine özgü tarzını konuşturdu.
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