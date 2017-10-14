 ;
Yol Durumu
  1. Engeller aşıldı
  2. Cannes hazırlığı

30 dakikada 8 bin lira

30 dakikada 8 bin lira
Henüz 17 yaşında olmasına rağmen en çok konuşulan isimler arasında yer alan Aleyna Tilki, önceki akşam alışveriş turuna çıktı. Genç şarkıcı, İstinyePark'taki mağazaları gezip yaklaşık 8 bin TL'lik alışveriş yaptı. Tilki'nin paketlerini yardımcısı taşımakta zorlandı.

Yarım saatlik alışveriş turunda lüks mağazalar yerine H&M gibi daha mütevazı markalardan alışveriş yapan , tarzıyla da yine ilgi odağıydı. Genç şarkıcı, spor ayakkabılarının birinin bağcığını siyah, diğerini pembe takarak kendine özgü tarzını konuşturdu.



Aleyna Tilki'nin jet hızıyla aldıklarını yardımcısı güçlükle taşıdı.
Etiketler:
  • 14 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar