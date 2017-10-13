VIP öğrenci

İngiltere'deki işletme eğitimini geçtiğimiz yıl tamamlayan AslışahAlkoçlar, moda üzerine okumaya karar verdi. Londra'daki Istituto MarangoniInternational Study Centre adlı okulda moda ve sanat tasarımı bölümünde yüksek lisansa başlayan sosyetik güzelin eğitimi için ailesi kesenin ağzını açtı.
Yıllık ücreti 20 bin euro (yaklaşık87 bin TL) olan okuldaki eğitimine başlayan Aslışah Alkoçlar, ders sonunda paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ailesininisteğiyle Londra'da yüksek lisansa başlayan Alkoçlar, arkadaşlarına yoğun ders programından dert yanıp "Niyebeni uyarmadınız?" dedi.
YILLIK 20 BİN EURO
Yıllık ücreti 87 bin TL olan okulda moda eğitimi alan Alkoçlar, sevgilisi Kasım Garipoğlu'yla da aşkını İngiltere'de gözlerden uzak yaşıyor.
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