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VIP öğrenci

VIP öğrenci
İngiltere'deki işletme eğitimini geçtiğimiz yıl tamamlayan Aslışah Alkoçlar, moda üzerine okumaya karar verdi. Londra'daki Istituto Marangoni International Study Centre adlı okulda moda ve sanat tasarımı bölümünde yüksek lisansa başlayan sosyetik güzelin eğitimi için ailesi kesenin ağzını açtı.

Yıllık ücreti 20 bin euro (yaklaşık 87 bin TL) olan okuldaki eğitimine başlayan , ders sonunda paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ailesinin isteğiyle Londra'da yüksek lisansa başlayan Alkoçlar, arkadaşlarına yoğun ders programından dert yanıp "Niye beni uyarmadınız?" dedi.

YILLIK 20 BİN EURO
Yıllık ücreti 87 bin TL olan okulda moda eğitimi alan Alkoçlar, sevgilisi Kasım Garipoğlu'yla da aşkını İngiltere'de gözlerden uzak yaşıyor.
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