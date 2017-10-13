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Uçak selfie’si

Uçak selfie’si
Atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım, eşi İmane Elbani ile İngiltere'deydi. Yıldırım, yarışmanın format toplantısı için İngiliz yetkililerle buluştu. İzleyenlerin gönlünde taht kuran oyuncu, dönüş yolunda eşiyle çektiği bu kareyi instagram'da paylaştı.
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