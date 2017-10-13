 ;
Yol Durumu
  1. Sözü kestiler
  2. Setleri özlemiş

Tasarımcı Aras

Tasarımcı Aras
Genç oyuncu Aras Bulut İynemli de modaya uydu. İynemli, pek çok meslektaşı gibi reklam yüzü olduğu marka için koleksiyon tasarladı. Yakışıklı oyuncu, Defacto için tasarladığı kıyafetlerle Tamer Yılmaz'a poz verdi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar