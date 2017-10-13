Tasarımcı Aras

Genç oyuncu Aras Bulut İynemli de modaya uydu. İynemli, pek çok meslektaşı gibi reklam yüzü olduğu marka için koleksiyon tasarladı. Yakışıklı oyuncu, Defacto için tasarladığı kıyafetlerle Tamer Yılmaz'a poz verdi.