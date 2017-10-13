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Setleri özlemiş

Setleri özlemiş
Mart ayında ikinci kez annelik heyecanını yaşayan Pelin Karahan, çocukları için dizi setlerinden vazgeçti. Önceki akşam bir davete katılan güzel oyuncu, "Setleri özlüyorum ama bir teklifi düşünürken çocuklarımdan 'anne' sesini duyup vazgeçiyorum" diye konuştu.

Doğan savaş
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