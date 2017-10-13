Peşini 'Burak'mıyor

Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in peşini yabancı güzeller bırakmıyor. Daha önce yakışıklı oyuncunun bir fotoğrafına "Gözlerin" diye mesaj yazıp sosyal medyayı karıştıran Rus modelVictoria Bonya, önceki gün yine sahneye çıktı.
Rus modelinÖzçivit'eolan ilgisininFahriyeEvcen'irahatsızettiğikonuşuluyor.
Saçlarını kestirip yeni imajını paylaşan Özçivit'in fotoğrafını Bonya beğenince hayranları Rus güzele, "Burak'ınpeşini bırak. O artık Fahriye'yleevli" dedi. Rus model ise "Buaktör için yorum yaptığımdainsanlar neden bu kadarumursuyor? Bu çokacayip" diyerek kendini savundu.
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