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Peşini 'Burak'mıyor

Peşini Burakmıyor
Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in peşini yabancı güzeller bırakmıyor. Daha önce yakışıklı oyuncunun bir fotoğrafına "Gözlerin" diye mesaj yazıp sosyal medyayı karıştıran Rus model Victoria Bonya, önceki gün yine sahneye çıktı.


Rus modelin Özçivit'e olan ilgisinin Fahriye Evcen'i rahatsız ettiği konuşuluyor.

Saçlarını kestirip yeni imajını paylaşan Özçivit'in fotoğrafını Bonya beğenince hayranları Rus güzele, "Burak'ın peşini bırak. O artık Fahriye'yle evli" dedi. Rus model ise "Bu aktör için yorum yaptığımda insanlar neden bu kadar umursuyor? Bu çok acayip" diyerek kendini savundu.
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