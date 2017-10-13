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Huzur pozu

Huzur pozu
Geçtiğimiz ay Bodrum'da evlenen Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi, erteledikleri balayına önceki gün çıktı. Kiraladıkları tekneyle Gökova Körfezi'nde mavi tura çıkan ikili, tatillerinden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Kemal Ekmekçi, teknede eşiyle çekilen bu kareye "Huzur" notu düştü.
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