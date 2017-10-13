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Büyük değişim

Büyük değişim
Geçtiğimiz yıl Tolgahan Sayışman'la evlenen Almeda Abazi'yi tanıyabilene aşk olsun. Evlenmeden önce burnunu yaptıran 2008 Kainat Güzeli, estetiğe iyice alıştı. Yüzüne dolgu ve botoks da yaptırdığı iddia edilen 25 yaşındaki güzelin son halini görenler "Nerede eski Almeda?" dedi.
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