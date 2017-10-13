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Bir 'Demet' iyilik

, bir dernek için toplam değeri 85 bin TL olan 29 adet engelli arabaya ihtiyaç olduğunu duyurdu. Düvenci’nin çağrısını gören ’den anında yanıt geldi: ‘Hemen gönderiyorum hesaba’

Bir Demet iyilik
Son 1 yıldır özel hayatında çalkantılı bir dönem yaşayan Demet Şener, buna rağmen sosyal sorumluluk projelerine destek vermeden de durmuyor. Kendisini sosyetik Edvina Sponza'yla aldatan eşi İbrahim Kutluay'la çekişmeli bir boşanma süreci geçiren Şener, önceki gün oyuncu Ceyda Düvenci'nin yaptığı paylaşıma kayıtsız kalmadı.

GÖNÜLLÜ ELÇİ DÜVENCİ
Selebral Palsi hastası çocuklara yardım eden 'Bir Can Bin Umut Derneği'nin gönüllü elçisi olan Düvenci, derneğin 17 küçük ve 12 büyük engelli bebek arabası beklediğini duyurdu. 29 engelli bebek arabasının toplam fiyatının 85 bin TL olduğunu söyleyen 'ye takipçileri birer birer destek verdi.



'HELAL OLSUN' MESAJLARI
İki çocuk annesi , miniklerin tedaviye giderken anne kucağında değil de bebek arabasında taşınması için başlatılan kampanyayı duyar duymaz harekete geçti. Bütün masrafı üstlenen eski manken, Ceyda Düvenci'ye de instagram'dan "Canım hemen gönderiyorum hesaba" diye yazdı. Bunu öğrenen yetkililer ve Selebral Palsili çocukların aileleri mutluluktan havalara uçtu. Yaptığı bağışla örnek olan ünlü sunucuya "Helal olsun sana" şeklinde tebrik mesajları yağdı.

ŞİPŞAK BAĞIŞ
İbrahim Kutluay'la boşanmak için gün sayan Şener, eşinden talep ettiği yüklü tazminatı alıp alamayacağı kesin değilken bile minikler için yaptığı bağışla takdir topladı.


Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak, oyunculuktaki başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle de biliniyor.
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