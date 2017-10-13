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  1. Büyük değişim
  2. Eski aşktan Murat'a mesaj

Baba görev

Baba görev
Sempatik oyuncu Bülent Parlak, önceki gün küçük kızı Lisa'yla Akmerkez'deydi. Güneşli havayı fırsat bilip Lisa'yı gezmeye çıkaran Parlak'ın kızını ana kucağında taşıması gülümsetti. Lisa; sarı saçları, mavi gözleriyle ve sevimli halleriyle ilgi odağı oldu.
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