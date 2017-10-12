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Zirvenin hükümdarı

Zirvenin hükümdarı
Salı akşamlarının vazgeçilmezi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', kuralını bozmadı. atv'nin fenomen dizisi önceki akşamki bölümüyle yine rakiplerini geride bıraktı. Başarılı dizi tüm kişilerde 8.48 izlenme oranı ve 20.92 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 9.77 izlenme oranı ve 23.88 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
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  • 12 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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