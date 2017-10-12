Sonunda göründü

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Ünlü spiker Defne Samyeli'den boşandıktan sonra aşkı Serap Talu'da bulan mimar Eren Talu'nun mutlu günü… Talu çifti, önceki gün kızları Su'nun 6. yaş gününü Trump AVM'de kutladı.
Minik kızları için KidzMondo'da parti veren ikiliyi eğlencede yakın dostları yalnız bırakmadı. Arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren Su, anne ve babasıyla da böyle mutluluk pozu verdi.
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