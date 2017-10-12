 ;
Yol Durumu
  1. Cingöz Sinem
  2. Setleri özlemiş

Sonunda göründü

Sonunda göründü
Ünlü spiker Defne Samyeli'den boşandıktan sonra aşkı Serap Talu'da bulan mimar Eren Talu'nun mutlu günü… Talu çifti, önceki gün kızları Su'nun 6. yaş gününü Trump AVM'de kutladı.

Minik kızları için KidzMondo'da parti veren ikiliyi eğlencede yakın dostları yalnız bırakmadı. Arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren Su, anne ve babasıyla da böyle mutluluk pozu verdi.
Etiketler:
  • 12 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar