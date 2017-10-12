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Gönüllü danışman

Gönüllü danışman
Güzel sunucu Burcu Esmersoy'la işadamı sevgilisi Berk Suyabatmaz, önceki gün İstinye'deydi. Çiçeği burnunda aşıklar, baş başa yemek yedi.

Yemeğin ardından alışveriş turuna çıkan ünlü çift, mağazaları gezdi. Şık stiliyle takdir toplayan Esmersoy, sosyetik sevgilisine kıyafet seçerken de yardımcı oldu.
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  • 12 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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