Doktor bul bir çare!

Pop müziğinin başarılı isimlerinden Kenan Doğulu, önceki gece şaşırttı. Çilekli'deki Kiliza adlı mekanda kardeşi Ozan Doğulu'yla yemek yiyen popçu, gazetecileri fark edince ortalığı birbirine kattı.



Alkolü fazla kaçıran şarkıcı, "Beni bunlara kim haber etti?" diyerek garsonlara bağırdı. Doğulu, içtiği 4 fincan Türk kahvesine rağmen ayılamayınca akıllara ünlü popçunun "Doktor derdime bul bir çare" şarkısı geldi.