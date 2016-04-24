İkinci bahar!

Ünlü manken manken, evleniyor. Mankenin nikah masasına oturacağı isim ise 3. kez barıştığı Nuri Ensari! Ünlü manken, 2010 yılında nişanlanıp ayrıldığı işadamı Ensari'ye geçtiğimiz ay geri dönmüştü. 2012 yılında yeniden bir araya gelen manken ile Nuri Ensari'nin bu denemesi de uzun soluklu olmamıştı. Ensari'nin 2013'te evlenmesi üzerine başka bir aşka yelken açan manken, anlaşılan o ki sosyetik işadamını unutamadı.
SADECE 1 YIL EVLİ KALDI
2014'te boşanan eski sevgilisinin geri dönme çabasını kabul eden güzel manken, bir süre önce de Nuri Ensari'nin Etiler'deki evine taşındı. Sosyetik işadamı, 22 Nisan'daki yaş gününde mankene evlenme teklif etti. Nuri Ensari'nin ikinci kez yaptığı teklife de "Evet" diyen manken, mutluluğunu da instagram'da paylaştı. Kutlamayı İstinye'deki Zuma adlı mekanda yaptı. Sosyetik işadamının mankene 3 karatlık ve değeri yaklaşık 250 bin liralık bir pırlanta yüzükle evlilik teklif ettiği de konuşulanlar arasında...
Manken, aşkının güllerle ettiği evlilik teklifi sonrası bu kareyi paylaşıp "Hayatımın en güzel, en özel günü" notu düştü.
SADECE 1 YIL EVLİ KALDI
2014'te boşanan eski sevgilisinin geri dönme çabasını kabul eden güzel manken, bir süre önce de Nuri Ensari'nin Etiler'deki evine taşındı. Sosyetik işadamı, 22 Nisan'daki yaş gününde mankene evlenme teklif etti. Nuri Ensari'nin ikinci kez yaptığı teklife de "Evet" diyen manken, mutluluğunu da instagram'da paylaştı. Kutlamayı İstinye'deki Zuma adlı mekanda yaptı. Sosyetik işadamının mankene 3 karatlık ve değeri yaklaşık 250 bin liralık bir pırlanta yüzükle evlilik teklif ettiği de konuşulanlar arasında...
Manken, aşkının güllerle ettiği evlilik teklifi sonrası bu kareyi paylaşıp "Hayatımın en güzel, en özel günü" notu düştü.