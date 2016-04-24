İkinci bahar!

mankenMankenin nikahmasasına oturacağı isim iseÜnlümanken, 2010 yılında nişanlanıpayrıldığı işadamı Ensari'ye geçtiğimizay geri dönmüştü.gelen manken ile NuriEnsari'nin bu denemesi deuzun soluklu olmamıştı.başka biraşka yelken açan manken,anlaşılan o ki s2014'te boşanan eski sevgilisiningeri dönme çabasını kabul edengüzel manken, bir süre önce de NuriEnsari'ninSosyetik işadamı,etti. Nuri Ensari'ninmanken, mutluluğunu da instagram'dapaylaştı. Kutlamayı İstinye'dekiZuma adlı mekanda yaptı. Sosyetikişadamının mankenede konuşulanlar arasında...