İspanya aşıkları

başından beritatilde olanyaklaşık 10 gün önce iseyolunu tuttu. Arkadaşlarının da eşlik ettiği ünlü çiftinoldu. Manken ile Mahmut Aslan, Barcelona'dan sonraçevirdi.en gözde mekanlarında eğlencenin doruğuna çıkan ünlü çift, dün isealdı.Buraya da hayran kalan manken, İspanya'ya olan sevgilisi sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla ortaya koydu.Manken, özellikle Marbella içindedi.