İspanya aşıkları

Yaz başından beri Çeşme'de tatilde olan manken, yaklaşık 10 gün önce ise sevgilisi Mahmut Aslan'la İspanya'nın yolunu tuttu. Arkadaşlarının da eşlik ettiği ünlü çiftin ilk durağı Barcelona oldu. Manken ile Mahmut Aslan, Barcelona'dan sonra rotalarını İspanya'nın gözde adası İbiza'ya çevirdi.
Adanın en gözde mekanlarında eğlencenin doruğuna çıkan ünlü çift, dün ise soluğu Marbella'da aldı.
Buraya da hayran kalan manken, İspanya'ya olan sevgilisi sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla ortaya koydu.
Manken, özellikle Marbella için "Gördüğüm en huzurlu yerlerden biri" dedi.
Adanın en gözde mekanlarında eğlencenin doruğuna çıkan ünlü çift, dün ise soluğu Marbella'da aldı.
Buraya da hayran kalan manken, İspanya'ya olan sevgilisi sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla ortaya koydu.
Manken, özellikle Marbella için "Gördüğüm en huzurlu yerlerden biri" dedi.