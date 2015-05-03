Ürkek Aslan!

model. Mankenlikten oyunculuğa adım atan mankenin sosyeteye girme hayalleri yine suya düştü.sevgilisinin ailesinden onay alamadı. Geçtiğimiz haftalarda Kıbrıs'ta objektiflere yakalananMekan çıkışı objektiflere farkeden ikili, büyük panik yaşadı.çekilince yüzünü saklamaya çalıştı.Uzun süre basın mensuplarının gitmesini bekleyen Aslan, soyadının aksine ürkek tavırlarıyla dikkat çekti. Bu durumdan rahatsızise daha sonra objektifleri umursamadan hızla arabaya bindi. Sevgilisinden sonra kendisini bekleyen aracına binen genç işadamı hızla Etiler'den ayrıldı.Sevgililer, ise bu iddialara rağmen aşklarını 2 yıldır sürdürmeyi başardı.