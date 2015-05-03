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    Ürkek Aslan!

    İşadamı Mahmut Aslan 2 yıldır aşk yaşadığı manken sevgilisi mankenle görüntülendi. Ailesinin ilişkisine karşı çıktığı konuşulan Aslan, objektifleri farkedince büyük panik yaşadı

    Güzel model manken da meslektaşı Özge Ulusoy'la aynı kaderi yaşıyor. Mankenlikten oyunculuğa adım atan mankenin sosyeteye girme hayalleri yine suya düştü. Yaklaşık 2 yıldır Bagozza Giyim'in sahibi Mahmut Aslan'la birlikte olan manken, sevgilisinin ailesinden onay alamadı. Geçtiğimiz haftalarda Kıbrıs'ta objektiflere yakalanan Aslan ve manken, önceki gün de Etiler Nusr-et'te yemek yedi. Mekan çıkışı objektiflere farkeden ikili, büyük panik yaşadı. Ailesinin tepkisinden korkan Mahmut Aslan, fotoğrafı çekilince yüzünü saklamaya çalıştı.

    ESKİ AŞKLAR BAŞA DERT

    Uzun süre basın mensuplarının gitmesini bekleyen Aslan, soyadının aksine ürkek tavırlarıyla dikkat çekti. Bu durumdan rahatsız olan manken ise daha sonra objektifleri umursamadan hızla arabaya bindi. Sevgilisinden sonra kendisini bekleyen aracına binen genç işadamı hızla Etiler'den ayrıldı. Aslan Ailesi'nin mankenin daha önce yaşadığı magazinsel aşklardan rahatsız olduğu için oğullarının bu ilişkisine onay vermediği iddia ediliyor. Sevgililer, ise bu iddialara rağmen aşklarını 2 yıldır sürdürmeyi başardı.

    Aydın HAMZA

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