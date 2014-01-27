Dünya tersine döndü

Kadınların ünlü erkeklerle yakalanınca yüzlerini saklamasına alışık olan magazin dünyasında işler tersine döndü. Güzel model, gizemli sevgilisiyle önceki akşam Etiler'deki bir çorbacıdan çıkarken objektiflere takıldı.
ÜNLÜ model, sevgilisinin aracındayken flaşlar patladı. Manken, istifini bozmazken; aşkı devekuşu gibi misali yüzünü gizledi! Mankenin tekstilci aşkının neden bu kadar panik yaptığına ise bir anlam verilemedi.
Halil ÇİLİNGİR
ÜNLÜ model, sevgilisinin aracındayken flaşlar patladı. Manken, istifini bozmazken; aşkı devekuşu gibi misali yüzünü gizledi! Mankenin tekstilci aşkının neden bu kadar panik yaptığına ise bir anlam verilemedi.
Halil ÇİLİNGİR