Beş senelik eşi Esra Eron'dan geçtiğimiz haftalarda boşanan Murat Aşık, gecelere bir döndü pir döndü. Hemen hemen her gece başka bir mekanda yanında güzellerle objektife takılan Murat Aşık, boşanmadan önce işletmeci Gökçen Paprika ile aşk yaşamaya başlayarak tepki çekmişti.
ÇAPKINLIK BAŞA BELA
Bu aşkı kısa sürede bitiren ünlü işadamı geçtiğimiz günlerde gittiği Kuruçeşme'deki Albüm isimli mekanda gözüne mankeni kestirdi. Güzel mankeni yakın markaja alan çapkın işadamı, gece boyunca mankenle yaklaşabilmek için yapmadık numara bırakmadı.
YUMRUKLAR KONUŞTU
İddialara göre işadamının bu çapkınlık çalışmaları başına dert açtı. Güzel mankenin mekanda bulunan yakın dostları bu durumdan rahatsız olunca işadamına saldırdı. Yumrukların konuştuğu kavga güçlükle önlenirken işadamı mekanı apar topar terketmek zorunda kaldı.
ÇAPKINLIK BAŞA BELA
Bu aşkı kısa sürede bitiren ünlü işadamı geçtiğimiz günlerde gittiği Kuruçeşme'deki Albüm isimli mekanda gözüne mankeni kestirdi. Güzel mankeni yakın markaja alan çapkın işadamı, gece boyunca mankenle yaklaşabilmek için yapmadık numara bırakmadı.
YUMRUKLAR KONUŞTU
İddialara göre işadamının bu çapkınlık çalışmaları başına dert açtı. Güzel mankenin mekanda bulunan yakın dostları bu durumdan rahatsız olunca işadamına saldırdı. Yumrukların konuştuğu kavga güçlükle önlenirken işadamı mekanı apar topar terketmek zorunda kaldı.