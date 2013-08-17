Talk of the town

Veda yok

Emre Altuğ ve Bekir Aksoy önceki gece Nişantaşı Tappo'da sohbet etti. Evlilik hazırlığı yapan Bekir Aksoy, "Bekarlığa veda partisi yapacak mısınız?" sorusuna "O işler bitti. ikimiz de evli barklıyız" diyerek cevap verdi.



Alo hande

Oyuncu Hande Ataizi, önceki gün tek başına Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Mağazaları gezen güzel oyuncunun sürekli telefonla konuşması dikkat çekti.