Veda yok
Emre Altuğ ve Bekir Aksoy önceki gece Nişantaşı Tappo'da sohbet etti. Evlilik hazırlığı yapan Bekir Aksoy, "Bekarlığa veda partisi yapacak mısınız?" sorusuna "O işler bitti. ikimiz de evli barklıyız" diyerek cevap verdi.
Alo hande
Oyuncu Hande Ataizi, önceki gün tek başına Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Mağazaları gezen güzel oyuncunun sürekli telefonla konuşması dikkat çekti.
- Saklambaç
- 17.08.2013
- Gazete
Talk of the town
Veda yok
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